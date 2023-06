La bolletta del gas di maggio resta stabile (-0,2%)

Resta stabile la bolletta del gas della famiglia tipo in tutela per i consumi di maggio, segnando un -0,2% rispetto ad aprile.

Lo comunica l'Arera spiegando che il calo della spesa per la materia gas naturale, -13,2%, è stato controbilanciato dall'aumento del 13% degli oneri generali per la parte legata all'Ug2, la componente di sconto prevista dal decreto bollette (DL 34/2023), utilizzata nell'ultimo anno a beneficio dei consumatori per compensare gli aumenti nei momenti dei prezzi gas più elevati.