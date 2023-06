Il Btp Valore raccoglie 5,43 miliardi all'esordio

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Il Btp Valore, il titolo di Stato a tassi crescenti riservato agli investitori retail, ha chiuso il primo giorno di collocamento raccogliendo sottoscrizioni per 5,43 miliardi di euro. Il collocamento proseguirà fino a venerdì, salvo il caso in cui il Tesoro non decida di chiuderlo anticipatamente, comunque non prima di mercoledì. Il bond di durata quadriennale offre un rendimento minimo garantito del 3,25% per i primi due anni e del 4% per i restanti due anni, a cui si aggiunge un premio fedeltà dello 0,5% nel caso in cui venga tenuto in portafoglio fino a scadenza. (ANSA).