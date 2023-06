Giorgetti, 'non rinunceremo a nessun finanziamento del Pnrr'

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "Non voglio rinunciare proprio a niente se i fondi del Pnrr sono convenienti". Lo afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sottolineando che "dobbiamo valutare quali siano gli investimenti più produttivi in termini di capacità di crescita per il Paese e se qualche progetto non è più attuale è nostro dovere rivederlo". Un eventuale fallimento dell'Italia sarebbe "un colpo d'immagine", ha detto sottolineando che "anche la commissione europea ha interesse che l'Italia investa e si muova bene". "Usciamo dal dibattito politico in questo scontro tra burocrazia italiano ed europea". (ANSA).