Borsa: Milano debole (-0,18%), bene i petroliferi e Mps

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Primi scambi all'insegna della debolezza per la Borsa di Milano con il Ftse Mib che naviga sotto la parità (-0,18%) tenendo comunque i 27mila punti.

Ancora in luce Mps (+2,14%) che si candida ad essere l'architrave di un terzo polo bancario. Salgono poi i petroliferi dopo i nuovi tagli decisi ieri dall'Opec+ per il 2024. Eni guadagna l'1,42%. Ed è sugli stessi livelli, tra gli industriali, anche Tenaris. Acquisiti anche su Saipem (+1,33%) Sul versante opposto del listino semaforo rosso per Moncler (-1,62%), Hera (-1,49%) e Ferrari (-1,11%) Lo spread tra Btp e Bund dopo un avvio debole, conferma il rialzo a 175 punti, così come i rendimenti del decennale italiano che restano al 4,11% (+6 punti) (ANSA).