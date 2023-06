Borsa: Milano chiude in calo con Hera, Prysmian e Cnh

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Seduta in rosso per Piazza Affari, con il Ftse Mib che chiude in calo dello 0,79%, in linea con le altre Borse europee, dove è ormai un ricordo l'euforia per il raggiungimento dell'accordo sul tetto del debito americano e si guarda con preoccupazione al rialzo dei prezzi di gas e petrolio. Sul listino milanese le vendite hanno colpito Hera (-2,9%), Prysmian (-2,4%), Cnh (-2,4%), Unicredit (-2,3%), Fineco (-2,1%), Diasorin (-1,9%) e Tim (-1,8%). In controtendenza, invece, Mps (+1,6%), Amplifon (+1,5%), Tenaris (+0,6) e Iveco (+0,4%). Fuori dal Ftse Mib ha corso Safilo (+2,9%) sull'ipotesi che Lvmh possa rilevare lo stabilimento di Longarone. (ANSA).