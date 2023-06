Borsa: Milano chiude in calo (-0,78%)

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Chiusura in calo per Piazza Affari, che smaltisce l'euforia legata all'approvazione dell'accordo sul debito Usa e guarda con preoccupazione all'impennata del prezzo del gas e del petrolio. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,78% a 26.856 punti, in una seduta negativa per tutte le Borse europee. (ANSA).