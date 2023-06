Borsa: l'Europa chiude in calo con l'impennata del gas

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Seduta in rosso per le principali Borse europee, che smaltiscono l'euforia per il passaggio al Congresso dell'accordo sull'innalzamento del tetto del debito Usa e scontano i timori legati alla fiammata del prezzo del gas e al rialzo di quello del petrolio, dopo la decisione dell'Opec+ di prolungare al 2024 i tagli alla produzione. A Francoforte l'indice Dax ha perso lo 0,54% a 15.963 punti, a Parigi il Cac 40 ha ceduto lo 0,96% a 7.200 punti e a Londra il Ftse 100 ha limato dello 0,1% a 7.599 punti. (ANSA).