Avvio di slancio per il Btp valore, ordini per 500 milioni

Avvio di slancio per il Btp Valore.

La nuova famiglia di titoli di Stato riservata esclusivamente ai piccoli risparmiatori segna ordini per 500 milioni di euro. Il collocamento, iniziato oggi, termina venerdì.

Il tasso minimo garantito è crescente: per il primo e il secondo anno è fissato al 3,25%, per il terzo e il quarto salirà al 4%.

Ma per chi deterrà il titolo per tutti i quattro anni fino alla scadenza naturale, alla percentuale garantita si aggiungerà anche il previsto premio fedeltà finale pari allo 0,5% del capitale investito. (ANSA).