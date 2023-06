Accordo tra i piloti di Ita e di Lufthansa, stretta cooperazione

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - I piloti di Ita Airways e di Lufthansa sono accordati per una più stretta cooperazione e per coordinare le loro politiche di contrattazione collettiva in un incontro tra le associazioni professionali che li rappresentano, Anpac (Associazione nazionale professionale aviazione civile) e Vc (Vereinigung Cockpit) che si è svolto a Roma. Lo comunica una nota congiunta di Anpac e Vc.

Il presidente di Vc, Stefan Herth e il presidente dell'Anpac, Riccardo Canestrari, hanno accolto con favore la fusione di Ita e il gruppo Lufthansa sottolineando la necessità di salvaguardare gli interessi dei dipendenti in entrambe le parti.

E hanno chiarito che non ci saranno una competizione al ribasso all'interno del gruppo.

"Abbiamo risposto agli ultimi sviluppi nel gruppo Lufthansa stabilendo uno stretto coordinamento e solidarietà italo-tedeschi", dichiara Herth. "La fusione tra Lufthansa e Ita Airways è stata accolta con favore sin dal inizio da Anpac", ha dichiarato Canestrari. "L'incontro di oggi con i nostri colleghi - ha aggiunto - è un tappa importante nel percorso già esistente tra le nostre associazioni a livello internazionale. Esso crea le basi per uno scambio e coordinamento permanente tra i rappresentanti di Ita Airways e Lufthansa". (ANSA).