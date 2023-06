Patuelli, le imprese non hanno programmato i tassi più alti

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - "Le imprese hanno risparmiato prima e pagano di più ora. Non hanno programmato il costo legato a tassi più alti e si rischiano nuove crisi aziendali con un deterioramento di crediti" Lo ha detto il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli al a Torino sottolineando la necessità di prevenire i rialzi accantonando utili. "Le imprese non hanno fatto piani pluriennali con previsione di costi adeguati alla liquidità. Il pericolo è che se i tassi dovessero rimanere a questi livelli o addirittura a superiori per molto tempo questo può portare a crisi di impresa e al deterioramento di parti non trascurabili di credito bancario".

"Non si faccia l'errore di pensare che i consuntivi del 2022 di alcune banche italiane, molto positivi o solo positivi, dipendano principalmente o esclusivamente dall'aumento dei tassi di interesse avvenuto da luglio in poi. Si farebbe un errore concettuale perché erano già evidenziati in nuce nel primo semestre 2022", ha detto.

"Sarebbe un'ingenerosa, ingiusta e molto parziale visione. Ci sono state fortissime operazioni di ripatrimonializzazione delle banche con giganteschi aumenti di capitale, forti accantonamenti annuali, fortissime ristrutturazioni". (ANSA).