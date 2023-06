Visco, politica Bce corretta, sarei stato più graduale

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - "Io mi aspetto che l'inflazione di fondo rifletta la riduzione del costo dell'energia. La politica monetaria è sicuramente quella corretta in questo momento anche se forse io avrei spinto per una gradualità maggiore". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, al Festival dell'Economia di Torino.

" E' quella corretta per tenere sotto controllo spinte di domanda possibili e garantire il rientro sull'obiettivo di stabilità di prezzi" ha sottolineato. Visco ha poi ricordato che:" Non bisogna lasciare da sola la politica monetaria che va accompagnata da una politica di bilancio accorta e dalla responsabilità delle parti sociali. In Europa ci sono i sindacati e le imprese e quando si dice che c'è uno choc e che non va accomodato non è perché vogliamo fare cadere i salari, ma perché i salari devono crescere con il crescere dell'economia. Se si dovesse mettere in moto la rincorsa prezzi-salari sarebbe illusoria". (ANSA).