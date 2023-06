Schmit, salario minimo spinta importante per produttività

(ANSA) - TORINO, 02 GIU - "Il salario minimo, soprattutto per i lavori più poveri, può essere una spinta importante per la produttività. Bisogna dare uno choc a settori a bassa produttività e il salario minimo può aiutare". Lo ha detto Nicolas Schmit, commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, in un incontro al Festival dell'Economia di Torino.

"Bisogna investire per i lavoratori, dare loro più competenze. Il salario minimo può quindi avere esiti positivi sul piano economico" ha aggiunto. (ANSA).