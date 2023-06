Sale il reddito delle famiglie, ma pesano i prezzi

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Nel 2022 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è salito del 6,2% a prezzi correnti. Il suo valore in termini di potere d'acquisto di beni e servizi tuttavia diminuito dell'1,2% per effetto dell'elevata inflazione e si è portato poco al di sotto dei livelli precedenti la pandemia. E' quanto emerge dalla relazione annuale della Banca d'Italia secondo cui tuttavia la spesa per consumi ha comunque continuato ad aumentare.

La decurtazione del potere d'acquisto, spiegano gli analisti di via Nazionale, è ancora più intensa se vi si aggiungono le perdite che l'inflazione genera sulle attività finanziarie con valore nominale fisso, come i depositi bancari o i titoli non indicizzati.

Quanto invece ai consumi, la Banca d'Italia rileva che nonostante il calo del reddito disponibile reale, nel 2022 il recupero della spesa delle famiglie residenti è proseguito con intensità analoga all'anno precedente (+4,6% a prezzi costanti, contro il +4,7%). E, si spiega, sarebbe stato anche dai risparmi accumulati durante la pandemia e dall'espansione del credito al consumo. (ANSA).