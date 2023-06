L'Europa conferma il rialzo con i dati Usa, Milano +1,1%

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Le Borse europee confermano il buon passo dopo il dato su occupati e disoccupazione negli Stati Uniti.

Milano segna un +1,11% con il Ftse Mib a 26.634 punti. Sempre in prima fila Saipem (+5,4%), Moncler (+3,7%), Amplifon (+3,3%).

Deboli Terna (-0,46%), Hera e Leonardo (entrambe -0,34%).

Tra le altre Piazze, Francoforte sale dell'1,01%, Londra dell'1,12% e Parigi dell'1,26%. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, è trainato soprattutto dall'immobiliare.

Lo spread tra Btp e Bund è a 178 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,08%. Fronte commodity, il gas risale e si orienta verso i 24 euro (+2,2%). In rialzo anche il petrolio con il wti a 71,6 dollari al barile (+2%) e il brent a 75,8 dollari (+2%). Per i cambi l'euro è debole e scambia a 1,0745 dollari. (ANSA).