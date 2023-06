Borsa: Milano di slancio con l'Europa in scia occupati Usa

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - La Borsa di Milano allunga ulteriormente corroborata dal rally delle Piazze europee, in scia al dato sull'occupazione negli Stati Uniti sopra le stime.

Il Ftse Mib sale dell'1,6% tornando a 27mila punti. A dare lo slancio maggiore è ancora Saipem (+5%) .

Buon passo poi per Moncler (+4,7%), Iveco (+4%), Amplifon (+3,6%). Debole invece Campari (-0,4%) Lo spread si conferma in retromarcia. Il differenziale tra Btp e Bund scende a 175 punti con il rendimento che si indebolisce al 4,055%.

Tra le altre Piazze la migliore è sempre Parigi +1,72%. Mentre Francoforte segna un +1,1% e Londra un +1,4%. (ANSA).