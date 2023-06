Borsa: Asia positiva, rally di Hong Kong coi tecnologici

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Seduta frizzante sui mercati asiatici in un clima rasserenato dall'accordo raggiunto anche al Senato statunitense sul tetto al debito mentre si scommette su una politica più accomodante della Fed sui tassi.

I tecnologici quotati a Hong Kong, in linea con i rialzi visti alla vigilia nel comparto sui listini americani, mettono il turbo all'indice Hang Seng che guadagna più del 4%. In crescita anche i listini cinesi di Shenzhen (+1,22% a mercati ancora aperti) e Shanghai (+0,82%). Bene Tokyo (+1,21%) e Seul (+1,25%) In giornata l'attenzione degli investitori è rivolta, nel pomeriggio, ai dati sul mercato del lavoro negli Usa.

E' atteso poi il giudizio di Fitch sui rating del Regno Unito e della Francia (ANSA).