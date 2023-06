Revolut raggiunge i 30 milioni di clienti nel mondo

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Revolut, la app finanziaria globale, ha superato i 30 milioni di clienti retail in tutto il mondo ed elabora attualmente oltre 400 milioni di transazioni al mese. E' quanto si legge in una nota che ricorda come, lanciata nel Regno Unito nel 2015, Revolut offre trasferimenti e scambio di denaro.

Oggi l'azienda ha una media di quasi un milione di nuovi clienti al mese. (ANSA).