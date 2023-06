Prysmian crea hub tecnologico di cavi in Finlandia

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Prysmian Group sta avviando un nuovo investimento di circa 120 milioni nel proprio stabilimento strategico di Pikkala, Finlandia. L'impegno, che si aggiunge ai 100 milioni già stanziati, ha l'obiettivo di creare un hub tecnologico e di incrementare la capacità produttiva di cavi sottomarini da 525 kv hvdc, supportando così la crescente domanda del mercato. Si prevede infatti che il mercato globale dei cavi per la trasmissione di energia crescerà di 15 miliardi di entro il 2030, rispetto ai circa 8 miliardi di registrati nel 2022.

Per Prysmian l'impianto di Pikkala è un asset fondamentale in quanto rappresenta un centro di eccellenza nella produzione di cavi high-tech destinati a interconnessioni terrestri e sottomarine per parchi eolici onshore e offshore a livello internazionale.

"Questo investimento rientra nei circa 500 milioni di capex annuo allocato dal gruppo per supportare la transizione energetica, i processi di elettrificazione e di digitalizzazione che richiedono l'aggiornamento delle reti elettriche e di telecomunicazione. Vale anche la pena sottolineare che questo importante piano di investimenti è possibile grazie alla solidità finanziaria e alla comprovata capacità di generazione di cassa" ha dichiarato Massimo Battaini, chief operating officer di Prysmian Group. (ANSA).