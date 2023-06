Mbda: Soccodato alla guida di Mbda Italia, Mariani presidente

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Dal primo giugno 2023 Giovanni Soccodato assume il ruolo di Mbda executive group director sales & business development e managing director di Mbda Italia.

A diretto riporto del ceo di Mbda, Eric Béranger, Soccodato entra così a far parte dell'executive committee di Mbda. Succede a Lorenzo Mariani, che è stato nominato condirettore generale di Leonardo - a capo della neo costituita direzione generale business & operations - e che assumerà anche l'incarico di consigliere nel board di Mbda Gruppo, come rappresentante di Leonardo, e di presidente del consiglio di amministrazione di Mbda Italia.

"Sono felice - commenta Béranger - di dare il benvenuto a Giovanni Soccodato nell'executive committee di Mbda. Sono certo che Giovanni, grazie alle sue doti personali e professionali, alla sua lunga carriera in numerose posizioni apicali in Leonardo e alla sua grande competenza nel settore della Difesa e delle strategie, darà un contributo decisivo allo sviluppo del nostro posizionamento globale come industria leader della difesa integrata in Europa e al mantenimento del successo di Mbda in Italia e nel mondo. Voglio inoltre cogliere questa opportunità per ringraziare Lorenzo Mariani per il fondamentale supporto e contributo nell'aver spinto Mbda a livelli di posizionamento commerciale mai raggiunti prima, che consolidano l'azienda come leader di mercato nel settore dei sistemi di armamento complessi".

Giovanni Soccodato "arriva in Mbda dopo aver trascorso la sua carriera in posizioni di crescente importanza all'interno di Leonardo dove, dal giugno 2019, ha ricoperto il ruolo di chief strategic equity officer. Ha iniziato la sua carriera nel 1986 nell'unità di ingegneria del software di Alenia Spazio (ANSA).