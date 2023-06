Istat, ad aprile +48mila occupati su mese, +390mila su anno

Gli occupati ad aprile crescono di 48mila unità rispetto a marzo (+0,2%) e di 390mila unità rispetto ad aprile 2022 (+1,7%). Lo rileva l'Istat spiegando che il tasso di occupazione sale al 61%. L'occupazione cresce tra i dipendenti permanenti e gli autonomi e cala per i dipendenti a termine. La crescita porta gli occupati a 23milioni 446mila unità. Su base mensile, il tasso di occupazione sale al 61,0%, mentre quelli di disoccupazione e di inattività calano al 7,8% e 33,6% rispettivamente.

Le persone in cerca di lavoro calano di 14mila unità sul mese e di 72mila unità sull'anno toccando quota 1 milione 986mila unità. Le donne tirano la volata all'occupazione con 52mila unità in più sul mese e 217mila sull'anno. Cresce soprattutto l'occupazione dipendente stabile con 74mila unità in più su marzo e 468mila in più su aprile 2022. (ANSA).