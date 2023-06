Invimit, posti letto per studenti dagli immobili dei Comuni

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Acquistare immobili non utilizzati dei Comuni e trasformarli in residenze per studenti, almeno 5000 posti letto come primo obiettivo, aprendo anche possibilità di investimento.

A questo punta il progetto Opa, lanciato da Invimit sgr, società interamente controllata dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

"La prima asset class target dell'Opa - sottolinea la Sgr - sarà lo studentato, con un obiettivo iniziale di 5.000 posti letto, fermo restando che in base alle adesioni all'Opa il numero di posti letto potrà essere incrementato per soddisfare quante più adesioni perverranno".

L'adesione al progetto consentirà la creazione, nell'ambito di un Fondo immobiliare (Fia), di un portafoglio di futuri studentati da candidare per l'ottenimento delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in sinergia con le azioni che il governo sta mettendo in atto per garantire almeno 52.500 posti letto previsti dal Pnrr.

Dopo la pubblicazione dell'avviso, gli enti territoriali e le amministrazioni centrali dello Stato saranno invitati a manifestare il proprio interesse a vendere al Fondo gli immobili di loro proprietà. Questi ultimi dovranno essere localizzati sul territorio nazionale e dovranno essere subito disponibili per la vendita in trattativa privata diretta, quindi già oggetto di aste pubbliche conclusesi senza aggiudicazione. (ANSA).