Borsa: Tokyo, apertura piatta (+0,01%)

(ANSA) - TOKYO, 01 GIU - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi all'insegna della cautela, dopo la contrazione degli indici azionari statunitensi e in attesa del voto finale al Congresso americano per l'innalzamento del tetto sul debito volto a evitare il default.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna quota 30.889,90 (+0,01%). Sul mercato valutario lo yen prosegue la fase di rivalutazione, a 139,20 sul dollaro, e a 148,85 sull'euro. (ANSA).