Borsa: Milano svetta in Europa con Recordati e le banche

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - La Borsa di Milano si aggiudica la maglia rosa in Europa (+2,01%) in un clima rasserenato dal sì della Camera americana al tetto sul debito Usa e soprattutto dal rallentamento dell'inflazione dell'eurozona che fa sperare in una mano più lieve della Bce sui tassi. Recordati ha guidato i rialzi (+4,78%) davanti alle banche in una buona giornata per il settore: Unicredit +4,57%, Intesa +3,46% e Mediobanca +3,21% a 10,6 euro, quest'ultima aiutata da Jefferies che ha alzato da hold a buy il giudizio sul titolo Mediobanca, con prezzo obiettivo a 12,4 euro.

Bene anche Prysmian (+3,23%) che ha aumentato gli investimenti nello stabilimento in Finlandia. Nel listino principale terminano col segno meno solo Moncler (-2,27%), Inwit (-0,46%) e Nexi (-0,11%). (ANSA).