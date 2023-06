Borsa: l'Europa tonica, Milano svetta (+1,6%). Gas a picco

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Piazza Affari continua a guidare il rimbalzo delle Borse europee: a metà seduta il listino milanese sale dell'1,6%, ritracciando dai massimi della mattinata, davanti a Francoforte (+1,1%), Parigi (+0,7%) e Londra (+0,4%) mentre a New York sono in cauto rialzo anche i future su Wall Street.

Gli investitori provano a darsi coraggio con l'approvazione alla Camera dell'accordo sul tetto del debito americano, con indici pmi migliori delle attese, soprattutto in Cina, e grazie a un'inflazione che rallenta nell'Eurozona. Ma mentre negli Usa la Fed conferma - per bocca di alcuni banchieri centrali - di essere pronta a una pausa a giugno sui tassi, in Europa la presidente della Bce, Christine Lagarde, conferma che ci saranno nuovi rialzi del costo del denaro.

La frenata dei prezzi aiuta i titoli di Stato a difendere i rialzi raggiunti nelle ultime sedute: i rendimenti sono poco mossi, con il Btp che lima al 4,06%, mentre lo spread tra Btp e Bund è in lieve flessione a 177 punti base. Sul listino milanese di mettono in luce Recordati (+5%), Mediobanca (+3,2%), Unicredit (+2,8%) e Mps (+2,7%), in una seduta positiva in Europa per bancari, semiconduttori, auto ed energetici, nonostante la flessione del petrolio (-0,5%) e la rotta del gas europeo (-9%). (ANSA).