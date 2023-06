Borsa: l'Europa rimbalza con il debito Usa, Milano svetta

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Le Borse europee partono con il piede giusto a giugno, dopo un mese di maggio negativo, trainate dall'approvazione, da parte della Camera americana, dell'accordo sul tetto del debito e dall'indice pmi manifatturiero cinese Caixin che dipinge un quadro meno fosco di quello ufficiale, diffuso ieri dall'ufficio di statistica.

Milano guida il rimbalzo (+1,3%) davanti a Francoforte (+0,9%), Parigi (+0,7%) e Londra (+0,5%). poco mossi i future su Wall Street mentre sono fiacchi i titoli di Stato, dopo i significativi cali dei rendimenti delle ultime sedute. Lo spread Btp-Bund si riapre a 180 punti base, mentre il rendimento del decennale italiano si riavvicina al 4,1%.

Alimenta l'ottimismo del mercato, che attende alle 11 il dato sull'inflazione Ue, anche l'attesa per una pausa della Fed nella stretta monetaria, confermata dalle dichiarazioni di due componenti della banca centrale americana. A Piazza Affari corre Recordati (+4,2%) assieme alle banche, con in testa Unicredit (+2,9%) e Mps (+2,8%). Il comparto del credito (+1,1% l'indice Stoxx) è in Europa il migliore, con quello dell'energia (+1,3%).

Il petrolio è in leggero rialzo (+0,3%) mentre cade il gas, con i future Ttf di Amsterdam in flessione del 5,7% a 25,32 euro. (ANSA).