Borsa: l'Europa galoppa con il debito Usa e l'inflazione

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Borse europee in deciso rialzo sul finire della mattinata, con i listini che rimbalzano grazie all'approvazione dell'accordo sul debito Usa da parte della Camera, a indici pmi manifatturieri migliori delle attese e al raffreddamento a maggio dell'inflazione nell'eurozona, anche nella componente 'core' a cui guarda con attenzione la Bce.

Milano tira la volata (+1,9%) davanti a Francoforte (+1,1%), Parigi (+0,8%) e Londra (+0,5%) mentre a New York, dove le attese degli investitori per una 'pausa' della Fed sono state corroborate dalle dichiarazioni di alcuni banchieri centrali, i future su Wall Street sono poco mossi.

Sui listini europei si mettono in luce le banche (+1,4%) e le auto (+1,4%), davanti a energetici (+1%) e semiconduttori (+1%).

A Milano corrono Recordati (+5,4%), Mediobanca (+3,3%), Mps (+3,1%), Unicredit (+2,8%), Prysmian (+2,8%) e a seguire Campari (+2,6%) e Saipem (+2,6%).

Poco mossi i titoli di Stato, con lo spread Btp-Bund a 179 punti base e il rendimento dei decennali italiani al 4,078%, come pure il petrolio, con il Wti stabile a 68 dollari al barile e il Brent a 72,6 dollari. Accentua invece il crollo il gas, con i future di Amsterdam che cedono l'8,4% e si riportano sotto i 25 euro al megawattora. (ANSA).