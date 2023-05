Visco, il Pil aumenterà intorno all'1% nel 2023

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Per il 2023 le previsioni oggi disponibili convergono su un aumento del prodotto intorno all'1%". Lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco secondo il quale "nell'affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina, così come nell'uscita dalla pandemia, l'economia italiana ha mostra una confortante capacità di reazione". Il governatore osserva nella nostra economia "segnali incoraggianti che vanno rafforzati, superando quei ritardi che ancora impediscono alla nostra economia di dispiegare appieno le proprie potenzialità". (ANSA).