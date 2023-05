Visco, 20% giovani dopo 5 anni sono ancora precari

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "In molti casi il lavoro a termine si associa a condizioni di precarietà molto prolungate; la quota di giovani che dopo cinque anni si trova in condizioni di impiego a tempo determinato resta prossima al 20%". E' il dato riportato dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco che aggiunge "troppi, non solo tra i giovani non hanno un'occupazione regolare o, pur avendola, non si vedono riconosciute condizioni contrattuali adeguate". Visco segnala anche una crescita, ora ad una quota del 30%, dei lavoratori con retribuzioni annue particolarmente basse, sotto il 60% della media di 11.600 euro l'anno (ANSA).