O'Leary: 'Chiunque può gestire Ita meglio di Roma'

"L'ingresso di Lufthansa in Ita fa parte di un processo di consolidamento inevitabile" e "chiunque potrebbe gestire meglio Ita dei governi italiani, che per anni hanno dimostrato di essere straordinariamente incompetenti".

Lo ha detto l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, in conferenza stampa a Bruxelles. "Lufthansa farà con Ita la stessa cosa che ha fatto con le acquisizioni in Belgio, Austria e Svizzera: tutte le promesse scompaiono e l'Italia sarà usata per portare i passeggeri verso gli hub di Francoforte e Monaco", ha sottolineato O'Leary.

"Per fortuna l'Italia non dipende più da un monopolio e i suoi passeggeri continueranno a volare grazie alle tariffe convenienti di Ryanair", ha detto ancora il numero uno di Ryanair, aggiungendo quindi che "a Lufthansa non importa davvero dell'Italia, si preoccupa soltanto di trasformarla in una grande macchina di trasferimento passeggeri" in Germania. Sul futuro via libera dell'Antitrust Ue all'operazione, O'Leary è stato lapidario. "La Commissione europea approverà come sempre in automatico" perché "Lufthansa ed Air France possono sempre comprare tutto ciò che vogliono".