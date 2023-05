Moody's alza le stime sul pil dell'Italia nel 2023 a +0,8%

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - L'agenzia di rating Moody's ha alzato le stime sulla crescita dell'Italia nel 2023: l'aggiornamento del Global Macro Outlook 2023-24 prevede un aumento del pil dello 0,8% nel 2023, rispetto alla crescita dello 0,3% stimata a fine febbraio. "Abbiamo alzato in modo modesto le nostre previsioni per l'Italia e per la Francia in risposta a prezzi calanti dell'energia e a un migliore inizio d'anno", afferma Moody's, che invece ha limato dallo 0,6% allo 0,4% le stime sul pil italiano nel 2024. (ANSA).