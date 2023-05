Mastercard e Fabrick rafforzano la collaborazione

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Mastercard e Fabrick, attiva nel settore dell'Open Finance, annunciano una "nuova partnership volta a sviluppare soluzioni di Embedded Finance per migliorare la digitalizzazione e accelerare la crescita di aziende, Istituzioni finanziarie e fintech in Europa. L'accordo, spiega una nota, rafforza una collaborazione già avviata nel 2019 tra le due aziende per promuovere l'innovazione e lo sviluppo di servizi finanziari digitali.

"L'Embedded Finance - rileva il comunicato - abilita realtà di qualunque settore ad integrare nella propria offerta, tramite Api, servizi finanziari, dando a tutte le imprese l'opportunità di fornire servizi di pagamento, bancari e assicurativi senza la necessità di costruire un'infrastruttura finanziaria proprietaria. La piattaforma Open Finance di Fabrick orchestra soluzioni di Embedded Payments permettendo a banche e corporate di migliorare il rapporto con i propri clienti attraverso un'offerta di pagamenti digitali e di Embedded Finance più completa e a valore aggiunto".

A suggellare la collaborazione anche l'investimento di Mastercard nell'azionariato di Fabrick per una quota di minoranza. Ad oggi sono oltre 400 le controparti collegate alla piattaforma che effettuano oltre 330 mln di chiamate mensili alle 1.400 Api esistenti. (ANSA).