Il primo Sky Up Digital Hub a Milano, dedicato ai ragazzi

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Sky e l'Associazione Caf - Centro di Aiuto ai Minori e alla Famiglia in crisi aprono nella periferia di Milano, in zona Bisceglie, il primo Sky Up Digital Hub italiano, uno spazio pensato per favorire l'inclusione digitale tra i più giovani. Presso la sede del Centro Educativo Diurno Teen Lab, già impegnato per contenere il fenomeno della dispersione scolastica e della devianza giovanile e a favorire l'empowerment, l'apprendimento e l'orientamento professionale, ora ci sarà una una connessione a banda-larga e con i device forniti da Sky i ragazzi potranno potenziare le proprie abilità digitali.

I ragazzi parteciperanno a laboratori, tenuti da volontari tra i dipendenti Sky su tematiche che spaziano dal mondo dei social network a quello della protezione dei dati personali online ma impareranno anche a creare contenuti digitali, a fare video e a montarli. "E' un piccolo ma importante contributo per combattere il digital divide tra le fasce della popolazione più svantaggiate" sottolinea Sarah Varetto, executive vice president communications, inclusion & bigger picture di Sky Italia. "E' la risposta ad una pressante richiesta del territorio che ha bisogno di servizi competenti e dedicati agli adolescenti, esposti ad un disagio generazionale, sociale e familiare in forte crescita. Per questi ragazzi, che non possono contare su reti famigliari che proteggano, medino o forniscano stimoli, poter accedere ad un contenitore nel quale apprendere e sperimentare un utilizzo più evoluto e consapevole delle nuove tecnologie, è un'opportunità straordinaria" spiega Giovanni Bassetti, ad dell'Associazione CAF (ANSA).