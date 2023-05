Fitto, 'nessuno scontro con la Corte dei Conti'

"Lo scontro si fa in due. Non c'e' nessuno scontro con la Corte dei Conti. Abbiamo massimo rispetto nella Corte dei Conti, ma anche il governo chiede un analogo rispetto". Lo ha detto il ministro Raffaele Fitto rispondendo durante la conferenza stampa dopo la cabina di regia. "Speriamo in assoluta collaborazione con la Corte dei Conti" ha poi aggiunto.