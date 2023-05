Electrolux: preoccupazione a Porcia dopo assemblea in fabbrica

(ANSA) - PORCIA, 31 MAG - C'è preoccupazione all'Electrolux di Porcia (Pordenone) dopo le assemblee di stamani in fabbrica all'indomani dell'incontro del coordinamento nazionale in cui sono stati prospettati ulteriori provvedimenti di diminuzione temporanea della produzione, salvo attendersi un rilancio della domanda globale nel secondo semestre dell'anno, in particolare dall'autunno in poi.

L'incontro con l'azienda non ha soddisfatto i sindacati, né in merito alle voci di una possibile vendita del gruppo, né per il preoccupante calo di volumi, che a Porcia è sceso sotto i 700mila pezzi all'anno. "Si prospetta un mese di giugno tutto a 6 ore, con 2 ore di cassa integrazione ma ventilano anche dalle 3 alle 5 giornate di cassa integrazione collettiva - hanno detto i sindacalisti al termine delle assemblee - La gente è preoccupata per lo stipendio ma anche per i volumi e il futuro di Porcia. Non ci tranquillizza nemmeno il no comment della proprietà circa una possibile vendita della multinazionale ad acquirenti asiatici".

I rappresentanti dei lavoratori hanno ricordato, inoltre, che c'è una galassia di piccole aziende che vivono della fornitura a Electrolux e che pagano lo scotto della diminuzione delle commesse.

La tappa fondamentale per conoscere il futuro a breve e medio termine dello stabilimento è l'incontro del 6 giugno tra azienda e sindacati, i quali non escludono alcuna forma di protesta se non scaturiranno elementi di garanzia per i lavoratori. (ANSA).