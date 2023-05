Borsa: l'Europa in calo attende Wall Street, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Le Borse europee sono in calo con i mercati che temono un rallentamento della crescita economica globale, dopo la brusca frenata della manifattura cinese. Gli investitori, con l'inflazione che rallenta in molti paesi, cercano spunti dalle banche centrali in vista delle prossime mosse sui tassi d'interesse. In serata atteso il beige book della Fed.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%, in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Vendite su Parigi (-0,7%), Francoforte (-0,5%), Londra (-0,2%), Milano (-0,3%) e Madrid (-0,1%). Si indebolisce l'euro a 1,0678 sul dollaro ed i rendimenti dei titoli di Stato registrano un nuovo calo. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 181 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,06% (-8 punti base). In flessione anche il Bund tedesco che si attesta al 2,24% (-9 punti). Sale l'oro, bene rifugio per eccellenza, che guadagna lo 0,1% a 1.958 dollari l'oncia.

I principali listini azionari europei sono appesantiti dall'energia (-2,2%), con il petrolio in forte calo in vista della riunione dell'Opec+. Il Wti cede il 2,8% a 67,55 dollari al barile e il Brent si attesta a 71,68 dollari (-2,5%). Seduta pesante per il lusso (-1,9%) mentre sono poco mosse le banche (+0,07%).

A Piazza Affari corre Mps (+4,5%), dopo l'intervista di Luigi Lovaglio sul ruolo della banca per costruire il terzo polo ed il presidente di Banco Bpm (+0,7%), Massimo Tononi, che ribadisce di l'istituto non ha intensione di "perseguire un progetto di aggregazione con Mps". Nel listino principale si mettono in mostra anche Campari (+1,2%) e Amplifon (+1%). Scivolano Eni e Pirelli (-1,7%). (ANSA).