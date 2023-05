Borsa: l'Europa debole con la manifattura cinese che frena

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Le Borse europee proseguono deboli, dopo i dati della manifattura cinese che registra un brusca frenata e con gli investitori prudenti sulla vicenda del debito Usa. Fari puntati anche sulle stime dell'inflazione di alcuni Paesi mentre la Bce pubblica il rapporto semestrale sulla stabilità finanziaria. Sul fronte delle banche centrali atteso in serata il beige book della Fed.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,2%. In terreno negativo Parigi (-0,5%), Francoforte (-0,3%), Londra e Madrid (-0,1%).

Sul fronte valutario l'euro si indebolisce a 1,0664 sul dollaro.

I rendimenti dei titoli di Stato registrano un nuovo calo. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 181 punti, con il tasso del decennale italiano che cede sette punti base al 4,07%. Il Bund tedesco scende al 2,25% (-8 punti).

I principali listini azionari europei sono appesantiti dal lusso (-1,9%). Male anche l'energia (-0,5%), con il prezzo del petrolio in calo in vista della prossima riunione dell'Opec+. Il Wti scende a 69,13 dollari al barile, con una flessione dello 0,4% e il Brent a 73,1 dollari (-0,7%). Seduta in calo anche per le banche (-0,4%) mentre le assicurazioni (+0,2%) sono in controtendenza rispetto al settore finanziario. Acquisti sul settore dell'informatica (+0,3%), con le novità legate all'intelligenza artificiale, e le Tlc (+0,3%).

Giornata positiva per le utility (+0,4%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dello 0,5% a 25,1 euro al megawattora. (ANSA).