Borsa: l'Europa apre in calo, si guarda a crescita e debito Usa

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Le Borse europee avviano la seduta in territorio negativo, in scia con i mercati asiatici e con i futures di Wall Street in flessione. I mercati si mostrano preoccupati dopo la brusca frenata della manifattura cinese.

Sotto i riflettori anche la vicenda del debito Usa in attesa del voto del Congresso. In serata è atteso il beige book della Fed.

Avvio negativo per Parigi (-1,02%), Francoforte (-0,95%) e Londra (-0,62%). (ANSA).