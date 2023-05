Arriva la Topolino, il quadriciclo elettrico Fiat

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Fiat ha svelato il nome e la prima immagine della sua nuova soluzione di mobilità urbana sostenibile: la Topolino. "Il quadriciclo completamente elettrico Fiat Topolino - spiega in una nota - è pronto a contribuire all'espansione della mobilità elettrica urbana e portare tutto l'ottimismo del suo omonimo in una versione accessibile e completamente elettrica che racchiude tutta la 'coolness' della Fiat 500. Questo nome ben conosciuto ed evocativo è ciò che ha aperto la via della mobilità urbana e richiama subito alla mente la prima Fiat 500, l'auto iconica che ha rivoluzionato il concetto di auto. Prodotta da Fiat dal 1936 al 1955, la Fiat 500, comunemente nota come Topolino, ha letteralmente inventato l'idea di mobilità per le persone. La Topolino si rivolge alle nuove generazioni con l'obiettivo di "fare innamorare nuovamente i giovani delle auto".

"L'imminente lancio - spiega la Fiat - segna un ulteriore passo nella spinta del brand verso l'elettrificazione". (ANSA).