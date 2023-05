Apre Salone Nautico, Venezia per 4 giorni capitale del mare

(ANSA) - VENEZIA, 31 MAG - E' stato inaugurato stamane nell'antico Arsenale il Salone Nautico di Venezia, che in questo quarta edizione presenta un record di espositori, oltre 220, e più di 300 imbarcazioni, delle quali 240 in acqua.

Al taglio del nastro - con il sindaco Luigi Brugnaro - sono intervenuti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini.

Il boat show veneziano, promosso da Vela Spa, in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, resterà aperto fino al 4 giugno.

Tra i motivi di curiosità, la grande presenza delle barche a vela, sino ai maxi yacth, e il focus sulla sostenibilità, dalle prima barche a motore elettrico, sino alle nuove soluzioni di navigazione per il più basso impaatto sull'ambiente. Torna forte anche la presenza dei grandi brand italiani, come Ferretti, Azimut Benetti e Sanlorenzo. (ANSA).