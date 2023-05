Al Festival dell'Economia di Trento il futuro del mondo

(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - I cambiamenti dell'economia globale tra istruzione, ricerca, nuove tecnologie e sostenibilità.

Saranno questi alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso della terza giornata del Festival dell'Economia di Trento. La rassegna, organizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma, è giunta alla sua 18/a edizione.

Folta la presenza del governo con il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, dell'Università e ricerca, Anna Maria Bernini, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

A confrontarsi sui temi della giornata ci saranno anche molti manager come il presidente di Tim, Salvatore Rossi, e l'amministratore delegato Pietro Labriola; il presidente di Acciaierie d'Italia, Franco Bernabè, e Andrea Illy. Sul perchè l'Euromoneta non basta parlerà il presidente della Consob Paolo Savona.

Proseguono le iniziative del FuoriFestival con approfondimenti culturali, musica e spettacoli. (ANSA).