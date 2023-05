Petrobras presenta un ricorso per le trivellazioni in Amazzonia

(ANSA) - SAN PAOLO, 26 MAG - Il colosso dell'energia brasiliano Petrobras ha presentato ufficialmente un ricorso all'Istituto nazionale per l'Ambiente (Ibama) in cui chiede di riconsiderare la decisione di rifiutare la licenza ambientale per le ispezioni petrolifere alla foce del rio delle Amazzoni.

La perforazione - si spiega in una nota - riguarda un pozzo a circa 175 km dalla costa di Amapá e a 560 km dalla foce del Rio delle Amazzoni, ad una profondità di circa 3.000 metri, in un sito in cui - sulla base delle mappature - non risultano aree sensibili entro un raggio di 500 metri.

"Si tratta di un'attività temporanea, a basso rischio, che dura circa cinque mesi. E solo dopo la perforazione di questo pozzo si potranno confermare" le reali potenzialità del blocco.

Nella stessa nota Petrobras spiega inoltre che "pur avendo già soddisfatto tutti i requisiti tecnici e ambientali", è pronto a fare anche di più. (ANSA).