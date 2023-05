Digitale, siglato accordo governo-Anci per attuare il Pnrr

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Il governo, attraverso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e l'Anci si impegnano a supportare i Comuni italiani nell'attuazione delle misure di digitalizzazione previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E' questo l'obiettivo dell'accordo operativo siglato dal sottosegretario Alessio Butti e il presidente di Anci Antonio Decaro. "E' un ulteriore, importante, tassello che si aggiunge all'insieme di accordi istituzionali per digitalizzare il Paese e velocizzare la messa a terra dei progetti previsti dal Pnrr" commenta Butti.

Grazie alle risorse messe a disposizione dal Fondo complementare al Pnrr, l'accordo consentirà di potenziare la capacità dei Comuni di gestire l'intero ciclo della digitalizzazione locale, inquadrando le risorse Pnrr all'interno di un percorso più ampio che punti alla completa semplificazione e digitalizzazione dei processi. La collaborazione con l'Anci garantirà un costante monitoraggio dell'avanzamento degli interventi, delle milestone e dei target anche attraverso l'attivazione di una raccolta dati e informazioni sistemica e aggiornata. I Comuni, anche quelli più piccoli, verranno accompagnati verso una transizione completa, "con un'attenzione particolare alle aree interne e alle realtà locali di piccole dimensioni, per non lasciare nessuno indietro" aggiunge Butti.

"Abbiamo bisogno di lavorare insieme, a tutti i livelli istituzionali, per raggiungere gli obiettivi fissati dal Pnrr nel campo della transizione digitale" sottolinea il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. (ANSA).