Borsa: l'Europa in recupero attende Wall Street, Milano -0,14%

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Lo stallo sul tetto al debito Usa continua a dettare i tempi alle Borse europee. Con i future su Wall Street in rialzo sulle attese di un accordo, le Piazze del Vecchio Continente tentano il recupero. L'instabilità dei listini è anche dettata dall'attesa sulle prossime mosse delle banche centrali, impegnate a ridurre la spirale inflattiva e a stabilizzare il ciclo economico.

L'indice d'area Stoxx 600, è piatto con finanziari e immobiliare deboli. Controcorrente il tech che viaggia spedito sull'effetto della corsa dell'americana Nvidia con conti e stime sopra le attese.

Milano ondeggia e migliora a -0,14% con il Ftse Mib a 26.368 punti. Sempre sotto pressione i bancari con in testa Mps (-3,1%) mentre prosegue la buona intonazione di StM (+1,03%) a cui si sono accodate le utility (Terna +1%, Hera +0,98%) e Azimut (+1,02%). Parigi e Londra (entrambe +0,22) riprendono l'onda rialzista. E', invece, a cavallo della parità Francoforte (+0,07%), dove Prosieben cede il 4,5%, in scia ai conti.

Anche lo spread segue l'andamento della giornata. Il differenziale tra Btp e Bund ridiscende nell'area dei 187 punti così il rendimento del decennale italiano che si stabilizza al 4,36%. Quanto alle commodity la lente è sul prezzo del gas che balla sui livelli di settembre 2021 e ritorna sotto i 25 euro al megawattora (24,79, -2,6%). Il petrolio è poco mosso con il wti sopra 72 dollari al barile e il brent che viaggia a 76,5 dollari. Anche l'euro è stabile e scambia a 1,0744 dollari.

(ANSA).