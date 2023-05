Borsa: l'Europa è fiacca, listini sotto scacco del debito Usa

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Le Borse europee si mostrano fiacche con Milano che resta la peggiore e cede lo 0,4% (Ftse Mib 26.261 punti) sulle vendite che compliscono in testa le banche e in particolare Banco Bpm (-2%) e Bper (-1,6%) . Sui listini resta il nodo sul tetto al debito Usa, nell'attesa di una svolta. Ma lo sguardo è anche alle banche centrali e alle mosse future.

Intanto tra i dati macro emerge il rialzo sopra le stime delle vendite al dettaglio di aprile in Uk mentre in Italia peggiora il clima di fiducia.

Al di là di Piazza Affari, navigano sulla parità Francoforte (+0,04%) con Prosieben a -3,7% dopo i conti, e Parigi (-0,15%).

Stabile Londra (+0,23%). Sull'indice d'area del Vecchio Continente sono deboli finanziari ed energia. Proprio su questo fronte il prezzo del gas recupera i 25 euro al megawattora limando al calo allo 0,75%. Ed è debole anche il petrolio con il wti che cede lo 0,13% sotto i 72 dollari al barile. Il Brent tiene i 76 dollari (-0,26%).

Lo spread tra Btp e Bund è in saliscendi. Il differenziale scende a 188 punti e anche il rendimento del decennale italiano che si riporta al 4,4%. Sul fronte dei cambi l'euro resta poco mosso a 1,0735 dollari. (ANSA).