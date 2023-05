Borsa: Asia poco mossa in attesa di svolta sul debito Usa

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Borse di Asia e Pacifico poco mosse con Tokyo positiva (Nikkei +0,37%) mentre lo sguardo dei listini è sempre al debito Usa e alla possibilità che i negoziati siano vicini ad accordo. Anche l'Europa si prepara ad aprire in positivo così come i future su Wall Street sembrano orientati al rialzo. Tra le Piazze asiatiche, chiusa Hong Kong, Shanghai guadagna lo 0,44% e Shenzhen lo 0,35%. Stabili Seul (+0,12%) e Sydney (+0,23%).

Per i macro di giornata, oltre alle vendite al dettaglio in Uk sopra le stime ad aprile (+0,5% su una previsione di +0,3%) , sono attese da Italia e Francia la fiducia di consumatori e imprese di aprile. Dagli Stati Uniti in agenda la bilancia commerciale, i consumi, i redditi delle famiglie di aprile e l'indice di fiducia delle famiglie (Michigan) definitivo di maggio. (ANSA).