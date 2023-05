++ Engie, avviato il più grande parco agrovoltaico d'Italia ++

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Engie ha inaugurato il primo mega parco agrivoltaico che è il più grande d'Italia per coniugare produzione di energia rinnovabile e colture agricole. L'energia viene immessa nella rete nazionale e alimenterà le attività di Amazon in Italia coprendo l'80% delle necessità del colosso dell'e-commerce.

L'impianto sorge a Mazara del Vallo (Trapani) su 115 ettari è il primo dei due impianti di energia rinnovabile annunciati dalle aziende. Il secondo a Paternò (Catania) inizierà a produrre entro il 2023. In totale, entrambi avranno una capacità produttiva massima di 104 Mw e taglieranno oltre 62.000 tonnellate di di CO2 all'anno. (ANSA).