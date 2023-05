Von der Leyen, 'avanti con salario minimo, lavoro sia equo'

"L'economia sociale di mercatoeuropea riguarda ovviamente le opportunità di business. Ma allo stesso tempo, il nostro modello si preoccupa delle persone e delle comunità. E al centro di ogni azione c'è la singola persona. O per dirla con le vostre parole: Siamo "insieme, per un accordo equo per i lavoratori". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando a Berlino alla Confederazione dei sindacati europei. "Permettetemi di fare qualche esempio. Innanzitutto, tutti devono avere la possibilità di entrare nel mercato del lavoro.

Il nostro tasso di disoccupazione è del 6%. È il livello più basso mai registrato: un grande successo. Ma allo stesso tempo abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile del 14%. Non è possibile. Secondo esempio: Troppe donne sono costrette a lasciare il lavoro quando decidono di avere un figlio. Non è giusto. Queste donne si assumono la responsabilità di un figlio e vogliono lavorare per guadagnare il reddito della famiglia.

Questo è il meglio che può capitare alla nostra società.

Vogliono assumersi delle responsabilità - l'economia ha bisogno delle loro competenze - e noi rendiamo loro la vita difficile? Ecco perché abbiamo introdotto la Child Guarantee. Vogliamo che tutte le famiglie possano permettersi l'assistenza all'infanzia e l'educazione precoce per i loro figli", ha sottolineato von der Leyen. "L'equità è una pietra miliare della nostra economia sociale di mercato. Non dovrebbe esistere la povertà lavorativa.

Chiunque lavori a tempo pieno dovrebbe essere in grado di guadagnarsi da vivere. E sono molto contento che abbiamo compiuto il passo storico di approvare una direttiva europea sui salari minimi. È ora che il lavoro paghi. E il lavoro deve pagare per tutti: per uomini e donne", ha ancora aggiunto la presidente della Commissione.