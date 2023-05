Petrobras, 'già investiti 90 milioni per perforare in Amazzonia'

(ANSA) - SAN PAOLO, 25 MAG - Il gigante energetico brasiliano Petrobras stima di aver già investito 500 milioni di reales (93milioni di euro circa) per l'avvio delle esplorazioni petrolifere alla foce del Rio delle Amazzoni, lo riporta Cnn Brasil, sulla base di fonti legate al Ministero delle Miniere e dell'Energia.

Il progetto di perforazione di Petrobras è stato bloccato dall'Istituto per l'Ambiente (Ibama) ed ha visto anche la mobilitazione dei popoli indigeni, mentre nel governo è in corso un braccio di ferro sul dossier tra la ministra dell'Ambiente Marina Silva che si oppone alle perforazioni, e quello delle Miniere e dell'Energia Alexandre Silveira.

Secondo quanto emerge, l'investimento di Petrobras è riferito al mantenimento dell'impianto di perforazione, di tre aerei per il trasporto di 120 tecnici, oltre a dodici imbarcazioni, di cui sei pronte ad intervenire nel caso di fuoriuscite di idrocarburi in mare, e altre sei per il recupero di animali colpiti da contaminazioni. (ANSA).