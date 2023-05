L'Ue approva la fusione tra Credit Suisse e Ubs

Via libera senza condizioni della Commissione europea alla fusione tra Credit Suisse e Ubs.

L'Antitrust Ue ha rilevato che la concentrazione non ridurrebbe in modo significativo la concorrenza nei mercati in cui le attività delle due banche svizzere si sovrappongono all'interno dello spazio economico europeo.

L'entità risultante dalla concentrazione continuerà a subire una notevole pressione concorrenziale da parte di un'ampia gamma di concorrenti in tutti questi mercati, nota l'esecutivo europeo, tra cui diverse importanti banche globali, nonché fornitori specializzati e forti attori locali.