Lo spread Btp-Bund chiude in rialzo a 187 punti base

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Chiusura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund: il differenziale di rendimento dei due titoli decennali è salito di un punto base, a quota 187. In rialzo, dopo una giornata altalenante, i rendimenti dei bond sovrani: quello del Btp decennale è salito di sei punti base, al 4,39%.

(ANSA).